圓裕營收／6月1.9億元 商用筆電帶動年增、車用比重拉升

軟板廠圓裕（6835）10日公告6月份合併營收1.92億元，較去年同期成長3.9％；累計1-6月營收12.48億元，年增6.6％。消費性電子出貨持續暢旺，帶動圓裕營收連續三個月年增成長。圓裕持續開發高附加價值產品，在商用筆電、軍工規、消費性電子、車用電子四大應用產品之外，拓展醫療、高階工業/商業應用的利基市場，保持公司長期穩定成長。

圓裕表示，新興市場、產品汰換周期與高端創新驅使消費性電子景氣回升，圓裕產品應用在手機、筆電、遊戲機、穿戴裝置等需求升溫，今年以來在商用筆電、軍工規穩定出貨的基礎下，消費性電子出貨明顯增加，成為圓裕營收成長的主要動能。

圓裕表示，商用筆電、軍工規、消費性電子三大應用的營收占比相當，不易受到單一應用景氣波動影響，近年也積極拓展更多應用領域，其中車用電子比重今年已明顯拉升，在客戶規劃推出新車款的期待下，車用電子成長仍可期。布局中的醫療、高頻高速等應用，正在開發多項產品訂單，期能盡快產生營收貢獻。