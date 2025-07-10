南亞科單季何時轉盈？總座李培瑛：本季有努力空間 第4季把握度高

南亞科（2408）今日公布第2季每股仍虧損1.32元，南亞科總經理李培瑛說明主要DRAM價格在今年5月前仍維持跌勢，所幸6月看到主要大廠採取節制性減產並轉資源轉進HBM及DDR5 DRAM，激勵價格強勁彈性，但第2季整體跌幅仍不輕，才會導致出貨量大增，毛利率仍負20.6%，不過他強調，6月DRAM漲勢已促成第3季合約價快速談成，在本季產能滿載及庫存快速消化下，單月及單季轉盈有努力的空間，第4季則有把握單季會賺錢。

李培瑛強調，在三大廠宣布DDR4 DRAM最後交貨日下，DDR4漲勢兇猛，連帶快速消化南亞科DDR4 及LPDDR4庫存，南亞科為此調整增加DDR4產出，目前占比已拉升逾五成；至於DDR3及LPDDR3產品，占比約20%，其餘則為DDR5產品。

李培瑛表示，目前整體DRAM市占，應用於雲端資料中心的AI記憶體持續成長，帶動2025年需求強勁。而非AI應用的DRAM，也在今年第2季底觸底反彈，整體DRAM市場下半年維持穩健發展。

至於DRAM供給方面各大廠積極提升先進製程，分別拓展HBM及DDR5/LPDDR5 市場 並縮減DDR4/LPDDR4 產能，有利供應商順利調節庫存。

至於需求端方面， AI伺服器持續推升HBM需求，並帶動整體DRAM市場成長；AI手機規格持續升級，推升對高容量的 LPDRAM 需求；AI PC 初期仍以企業客戶為主；傳統PC需求仍偏保守；消費型電子終端產品方面，DDR4/LPDDR4 逐步降低PC與手機應用，成為消費型應用主流。

整體而言，李培瑛樂觀看待DRAM及南亞科下半年營運表現。至於面對大陸長鑫擴增DRAM產出，李培瑛強調大陸增產主要供應大陸內需市場 ，且產品以DDR5和LPDDR5 為主，和南亞科有明顯市場區隔，並不會造成衝擊。

至於對等關稅遲不定案以及未來還會對台灣課徵晶片關稅，李培瑛認為台灣半導體業受晶片關稅影響程度低，對等關稅對個別產業影響不一 ，未來需注意是否因成本墊高，全球消費和經濟受波及。