大立光自結第2季 EPS 7.73元 為13年單季新低
大立光（3008）10日召開法說會，公布今年第2季稅後純益10.32億元，季減84%，年減77%，每股純益7.73元，改寫13年來單季新低紀錄。主要受新台幣強勢升值，業外匯損衝擊，依據財報，大立光上季業外損失高達30.85億元，預料匯損金額大於該數字。
其中，在第2季關鍵毛利率方面，單季毛利率達53.6%，季減1.03個百分點，優於預期，連四季站穩5字頭之上。
大立光累計今年上半年稅後純益74.75億元，年減29.5%，每股純益56.01元。
大立光6月營收41.45億元，月成長28%，年成長3%，為七年同期最佳。大立光表示，7月拉貨動能比6月好。大立光第2季營收季減20%，年成長6%；累計今年上半年度合併營收262.52億元，年成長17.7%。大立光10日股價收2,190元，上漲5元。
大立光董事長林恩平日前表示，雖然因匯率及關稅變數，下半年沒有樂觀的理由，不過，依客戶新機拉貨動能，看好6月優於5月、7月優於6月，8月優於7月表現。林恩平進一步表示，6月屬於新機初期備料，從客戶預估來看，7月會比6月好，8月也會比7月好，第3季產能處於滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，但最終還是要看客戶銷售表現。
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