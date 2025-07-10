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台積電營收／第2季9,338億元、日入逾百億元 優於預期

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布6月合併營收為2,637億900萬元，月減17.7%，但較去年同期成長26.9%。累計第2季合併營收達9,338.8億元，較第1季的8,210.8億元成長約13.6%，略高於市場分析師預測的13%。

在AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續推升下，台積電今年營運展現強勁動能，上半年合併營收已達1兆7,730.5億元，較去年同期大幅成長40.0%，顯示半導體景氣逐步回溫。

光是第2季，台積電平均每天營收超過102億元、每秒進帳近12萬元，驚人吸金火力再度證明其全球半導體霸主地位。

台積電預計將於7月17日召開法說會，市場關注焦點將聚集在下半年接單展望、2026年資本支出計畫，以及2奈米製程進度。法人並指出，AI需求動能與先進封裝產能擴張進程，亦將成為此次法說會的關鍵觀察指標。

半導體 台積電 營收

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