銷貨大增仍擋不住台幣急升 南亞科第2季每股仍虧損1.32元

南亞科（2408）今(10)日公布2025年第2季財報。儘管出貨大增逾七成，但因售價下滑及台幣升值認列損失，致單季仍虧損41.09億元，每股虧損1.32元。

南亞科第2季營業收入為105.26億元，季增46.4%。但第2季DRAM平均售價季減中個位數百分比，銷售量季增70位數百分比。

南亞科第2季營業毛損為21億6千5百萬元，毛利率-20.6%，較上季下降5.6個百分點。營業淨損為45億1百萬元，營業淨利率-42.8%，較上季改善1.1個百分點，營業外支出新台幣6.06億元，致單季稅後純損為41.09億9百萬元，純益-39.0%。

南亞科表示，第2季台幣急升，影響當季損失約台幣11.24億元。單季每股虧損為台幣1.32元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至6月30日，每股淨值台幣49.91 元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

公司已順利量產10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400亦進入送樣階段；TSV/DDP製程同步通過工程驗證，新世代的製程及產品開發如期進行。此外，公司持續優化DDR4及LPDDR4的供應配置，全力滿足客戶多元需求。預期下半年出貨量、庫存及市況持續改善，有利營運績效提升。