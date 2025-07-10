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台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電6月營收跌落3000億，僅達2637.9億元 月減17.7%， 第2季營收仍達標。（路透）
台積電6月營收跌落3000億，僅達2637.9億元 月減17.7%， 第2季營收仍達標。（路透）

台積電（2303）今日公布6月合併營收2637.9億元，月減高達17.7%，顯見受台幣升值影響相當明顯，但比去年同期增加了26.9%； 台積電第2季合併營收9338.73億元，季增11.2%%，仍符合財測目標；上半年合併營收1兆7730.46億元，年增40.0%。

台積電稍早法說會提出第2季財測，預估合併營收介於284億到292億美元，季增中位數13%、年增中位數38%，以美元兌新台幣32.5 元推算，第2季合併營收換算新台幣介於9230億9490 億元，季增10到13%，年增37到41%，毛利率57%到59%，營益率47%到49%。

台積電董事長暨總裁魏哲對於第2季營運表現，強調受惠3奈米和5奈米製程需求強勁，是驅動第2季營運成長主要動能。今年在AI人工智慧需求強勁驅動下，包含晶圓製造、封裝、測試和光罩製作等晶圓代工產值可望成長10%。

魏哲家並進一步表示，近期關稅政策潛在存在不確定性的風險，不過目前沒有看到客戶有任何變化，仍維持今年全年營收以美元計算，仍維持20中位數百分比的成長（增幅約24%到26%），公司，將持續密切關注終端市場需求潛在影響。

魏哲家表示，AI需求強勁，2025年AI訓練和推論用的AI繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）控制器等AI加速器營收可望倍增。

至於CoWoS需求，魏哲家說，台積電積極擴產以滿足客戶需求，2025年CoWoS產能將倍增，並將全產能生產，2026年供需仍將維持健康狀態。

台積電訂下周四（17日）舉行法說會，將由魏哲家和財務長黃仁昭公布第2季營運成果及說明第3季和下半年展望。

台積電今日股價站上1100元，上漲10元，市值達28.5兆元。

台積電 營收

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