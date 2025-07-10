台積電營收／6月逾2,637億元、月減17% 第2季財測估達標符合預期

台積電（2330）10日公布2025年6月營收報告。2025年6月合併營收約為新台幣2,637億900萬元，較上月減少了17.7%，較去年同期增加了26.9%。法人分析，即便新台幣走強，台積電第2季美元財測估達標，6月下滑仍高於2500億元符合預期，仍為歷年同期新高。

台積電累計2025年1至6月營收約為新台幣1兆7,730億4,600萬元，較去年同期增加了40.0%。台積電4-5月累計合計6,700.76億元，加上6月達到9,337.85億元，符合預估。

法人先前預估，台積電6月營收僅需約2,529億元即可達低標，若按照低標估算，6月營收預期持續較5月營收月減少雙位數。不過若依據平均數換算，則估計約在2,660億元，估月減少約17%，但皆仍可望優於去年同期約2,079億元，仍有機會為歷年同期新高。實際表現符合預期。