雙A 6月營收創佳績

「品牌雙A」宏碁（2353）、華碩昨（9）日公布6月業績表現亮眼，宏碁月增率高達49.65%、達286.85億元；華碩受惠電競產品出貨大增，加上AI伺服器出貨亦逐步提升，單月集團營收衝上近13年半（162個月）來新高、達685.73億元。

華碩6月集團營收為685.73億元，月增8.47%，年增17.3%；第2季集團營收1,880.07億元，季增27.3%，年增29.74%。

累計華碩上半年集團營收達3,357億元，年增25.92%。品牌營收方面，6月為640.39億元，年增15.34%；上半年品牌營收3,092.06億元，年增23.53%。

華碩表示，第2季電競產品營收大幅增長，AI伺服器出貨亦逐步提升，帶旺營收表現。

宏碁6月合併營收為286.85億元，攀上近三個月來高點，月增率高達49.65%，年增1.75%；第2季合併營收664.48億元，季增8.33%，年減1.03%；上半年合併營收為1,278.7億元，年增1.48%，其中Chromebook營收年增21.2%。

宏碁表示，6月產品營收亮點包括：筆電年增11.9%、桌上型電腦年增19.3%、Chromebook年增8.2%、商用電腦年增7.9%。

此外，宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占6月營收約26.8%，上半年營收占比達30.7%。

展望後市，宏碁董事長陳俊聖先前指出，很多公司擔心下半年市況，但宏碁集團應該是OK，因為我們產品線夠廣。他舉例，宏碁旗下通路商展碁國際下半年有任天堂新機加持，光是這個業務就可以讓他有很好的營運表現，又比如宏碁資訊有許多專案及平台生意，能見度也相當不錯。

陳俊聖對宏碁整體營運保持信心，主因近年子公司營收、獲利持續成長，成為支撐公司增長重要支柱。