快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

永冠營收／6月7.61億元 月增14.3%、年增34.2%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）9日公布6月營收為7.61億元，月增14.36%，年增34.29%；第2季營收達20.83億元，季增24.95%；累計上半年營收達37.5億元，年增18.73%。永冠指出，6月營收與出貨數較前月及去年同期皆有所提升，整體營運維持平穩。

展望2025年，永冠表示，將深耕重點市場，同時加強開發新客戶並提升服務能力。此外，隨著台中港廠大兆瓦風電的輪轂、底座等主力產品成功開發並進入量產，預計將生產1萬至1.1萬噸的大型風電產品。泰國廠亦計畫在2025年中投產並貢獻產值。

永冠表示，集團將審慎評估各產業的發展潛力，進而調整產業組合，並發展具有競爭優勢的業務，以衝刺全年出貨目標19萬噸。永冠並預期2025年業績能顯著改善，實現轉虧為盈。

法人指出，永冠台中港廠自去年起供應國產離岸風電機組大型鑄件，而目前台灣僅永冠具備此類產品供貨能力，預計這將有助於獲利能力的提升，對永冠營收表現產生正面助益。

永冠-KY 營收 離岸風電

延伸閱讀

東部海岸風電捲土重來 黃建賓：恐從宜蘭一路插到台東

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電 地方震驚：蘭陽溪口國家生態濕地毀了

川普簽署行政命令 要求落實「大而美法」取消的風電太陽能補貼

川普再提風電無用：都中國製 佛里曼嗆川「自殘」

相關新聞

金寶營收／6月111億元、年減16.5% AI產品邁量產、後市可期

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，營運表現有所提升，公司9日公布6月營收為111.95億元，月減16...

深化SI及工控布局…十銓6月營收22.34億元 月增逾八成

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）公告6月單月營收22.34億元，比5月成長 85.97%，累計1至6月營收達99....

文曄營收／不畏新台幣升值 第2季業績超越財測高標

通路商文曄（3036）於9日公布6月業績，雖然月減近二成，但第2季營收仍繳出超越預測區間高標的好成績。

宏碁營收／6月月增49.7% 多重事業引擎策略持續發酵

品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年6月營收，月增49.7%、年增1.8%，包含NB、DT、Chromebook及商用電...

台達電營收／6月422.08億元、月增2.8% 為歷史次高

台達電（2308）9日公布6月營收422.08億元，月增2.8%，為歷史次高，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動。

華碩營收／6月685億元、創162個月來新高 AI、電競兩開花

華碩（2357）9日公布今年6月集團營收，受惠電競產品出貨大增，加上AI伺服器出貨亦逐步提升，帶動6月營收月增8.47%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。