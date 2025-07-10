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文曄第2季業績超標 第3季看旺

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路商文曄（3036）昨（9）日公布6月合併營收達631億元，月減19.4%、年減16.8%；但第2季營收仍繳出超越預測區間高標的好成績。法人看好接下來是傳統旺季，文曄第3季營收表現將會有旺季效應加持。

文曄第2季合併營收為2,595.03億元，季增約4.8%，年增約7%，再度超越先前在法說會中提出的財測區間2,400億至2,550億元的高標。

文曄先前併購加拿大同業Future之後，整體通路實力大增，累計今年上半年合併營收為5,069.27億元，年增16.1%，是歷年同期新高表現。

雖然下半年市場需求仍存在匯率與關稅相關的不確定性，不過法人認為，歐美市場半導體庫存去化情況已經步入尾聲；同時加上AI應用及投資持續成長，而文曄在相關領域持續耕耘布局，有機會下半年繼續受惠於AI伺服器相關拉貨力道。

針對美國關稅政策影響，文曄董事長鄭文宗先前在法說會中提到，僅極少比例產品可能受影響，占公司營收比重遠小於1%，會替客戶找尋相對有利的產品供應，如果後續需要支付關稅，也將由客戶端負擔。

文曄 營收 關稅

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