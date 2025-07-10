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友達、群創 6月合併營收雙減

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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面板廠6月合併營收昨（9）日出爐，受到電視面板跌價影響，大尺寸面板廠友達（2409）與群創都呈現年、月雙減；中小尺寸面板廠彩晶與凌巨則是較5月衰退，但較去年同期成長。

友達6月合併營收219.22億元，月減9.3%，年減13.1%。第2季合併營收692.37億元，季減4%，年減6.8%。累計上半年合併營收1413.39億元，年增5.6%。

友達將於7月31日下午舉行法說會，董事長暨集團策略長彭双浪、執行長暨總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌及財務長張博儀出席，說明第2季營運成果，並展望第3季產業景氣。

群創6月合併營收185.11億元，月減1.1%，年減1.2%。第2季合併營收562.31億元，季增0.5%，年減1.1%。累計今年上半年合併營收1,121.64億元，年增4.5%。

群創日前董事會決議，通過子公司CarUX與全球性投資機構EQT簽訂協議，將以股權價值1,636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權。CarUX估計今年底有機會完成收購程序，以CarUX去年營收500億元，加計Pioneer的年營收規模（2024年營收2,415億日圓，約近新台幣500億元），完成併購的CarUX年營收可望上看千億元。

彩晶6月合併營收9.27億元，月減13.2%，年增56.9%。6月中小尺寸面板出貨量2,171萬片，月減6.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計21萬片，月減59.3%。彩晶第2季合併營收30.02億元，季增3.5%，年增37.9%。累計今年上半年合併營收59.01億元，年增25.2%。

凌巨6月合併營收7.47億元，月減2.1%，年增10%。第2季合併營收22.31億元，季增9%，年增17.1%。累計今年上半年合併營收42.79億元，年增9.7%。

大尺寸面板 營收

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