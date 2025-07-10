仁寶6月合併營收月增5% PC能見度好轉

代工大廠仁寶（2324）昨（9）日公告6月合併營收605.2億元，月增5%，年減26.8%；第2季合併營收1,804.43億元，受到新台幣匯率強升影響，營收季減9.39%，年減23.9%。

仁寶上半年合併營收3,795.41億元，年減13.1%。出貨量方面，仁寶6月PC出貨量250萬台，月增4.2%，年增16.7%；第2季PC出貨量710萬台，季增1.4%，年減18.39%。

仁寶表示，目前PC需求能見度較一、兩個月前好一些，預估第3季PC出貨量將微幅成長，但仍須持續觀察關稅等不確定因素的影響。

伺服器方面，仁寶指出，隨著輝達B300及超微最新MI350系列等AI伺服器出貨挹注，下半年伺服器出貨將較上半年成長，今年整體伺服器出貨量年增雙位數百分比。

對於新台幣匯率強升，仁寶表示，將對第2季營運有一些影響，雖然大部分採美元自然避險，但有些費用採當地幣別會受影響，加上業外美元資產貶值，也可能產生匯兌評價損失。仁寶昨天股價漲0.5元、收29.1元。