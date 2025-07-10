聽新聞
0:00 / 0:00

精誠6月合併營收月增24% 近七月高點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

國內資服龍頭精誠資訊（6214）昨（9）日公告6月合併營收38.1億元，攀上近七個月高點，月增24.5%，年增21.07%；第2季合併營收101.41億元，季增3.1%，年增13.8%，與6月單月同創歷年同期新高。

精誠上半年合併營收199.76億元，年增4.61%，為歷年同期最佳。

精誠表示，6月受惠電商促銷旺季，帶動網購平台客戶服務需求成長，加上代理經銷產品線持續拓展，為營收挹注成長動能，加上投資事業逐步展現效益，尤其海外市場服務需求逐漸升溫，也為營收帶來正面貢獻。

精誠指出，上半年隨著大型客戶對系統整合服務需求提升，帶動IT建置、專案規劃與人力支援等服務穩健獲利，集團也持續強化服務合約的附加價值，優化整體毛利結構，進一步發揮生態資源整合優勢。

展望下半年，精誠表示，將持續深化AI應用服務布局，除了協助產業客戶推動AI服務實際落地外，也積極打造自主創新的企業AI應用平台，作為未來差異化競爭關鍵，並整合集團在雲端與資安領域的優勢。

營收 精誠

延伸閱讀

聯亞6月營收年增8成強攻漲停 矽光子概念股齊揚

國巨好威 第2季合併營收創新高 季增逾5％ 受惠 AI 客戶拉貨

M31 6月營收 18個月高點

技嘉6月合併營收大減45%

相關新聞

友達、群創 6月合併營收雙減

面板廠6月合併營收昨（9）日出爐，受到電視面板跌價影響，大尺寸面板廠友達（2409）與群創都呈現年、月雙減；中小尺寸面板...

仁寶6月合併營收月增5% PC能見度好轉

代工大廠仁寶（2324）昨（9）日公告6月合併營收605.2億元，月增5%，年減26.8%；第2季合併營收1,804.4...

文曄第2季業績超標 第3季看旺

通路商文曄（3036）昨（9）日公布6月合併營收達631億元，月減19.4%、年減16.8%；但第2季營收仍繳出超越預測...

微星6月合併營收月減5% 2025年下半年看旺

品牌大廠微星（2377）昨（9）日公布6月合併營收達195.60億元，雖然月減5.57%，但仍然是同期新高，年增32.9...

勤誠 6月EPS 2.02元

伺服器機殼大廠勤誠（8210）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（9）日應主管機關要求，公告自結6月稅後...

精誠6月合併營收月增24% 近七月高點

國內資服龍頭精誠資訊（6214）昨（9）日公告6月合併營收38.1億元，攀上近七個月高點，月增24.5%，年增21.07...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。