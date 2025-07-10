精誠6月合併營收月增24% 近七月高點

國內資服龍頭精誠資訊（6214）昨（9）日公告6月合併營收38.1億元，攀上近七個月高點，月增24.5%，年增21.07%；第2季合併營收101.41億元，季增3.1%，年增13.8%，與6月單月同創歷年同期新高。

精誠上半年合併營收199.76億元，年增4.61%，為歷年同期最佳。

精誠表示，6月受惠電商促銷旺季，帶動網購平台客戶服務需求成長，加上代理經銷產品線持續拓展，為營收挹注成長動能，加上投資事業逐步展現效益，尤其海外市場服務需求逐漸升溫，也為營收帶來正面貢獻。

精誠指出，上半年隨著大型客戶對系統整合服務需求提升，帶動IT建置、專案規劃與人力支援等服務穩健獲利，集團也持續強化服務合約的附加價值，優化整體毛利結構，進一步發揮生態資源整合優勢。

展望下半年，精誠表示，將持續深化AI應用服務布局，除了協助產業客戶推動AI服務實際落地外，也積極打造自主創新的企業AI應用平台，作為未來差異化競爭關鍵，並整合集團在雲端與資安領域的優勢。