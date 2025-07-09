伸興營收／上半年42億元、年增9.2% 歐洲縫紉機市場拉貨力道增強

家用縫紉機龍頭廠伸興（1558）公布6月合併營收7.23億元，月減12.4%、年減3%；第2季合併營收21.8億元，季增6.6%、年增5.6%；累計今年上半年合併營收42.24億元，則較去年同期38.67億元成長9.2%。

伸興表示，6月營收增長，主要受惠來自歐洲市場訂單延續穩健拉貨節奏，主要客戶針對機械式縫紉機的需求持續升溫所致。

伸興縫紉機本業受惠於產品模組化設計與彈性製造優勢，不僅能靈活滿足地區差異化需求，也同步強化交期效率與成本控制力道，加快整體接單轉換速度。

另一方面，子公司宇隆（2233）旗下車用、自行車等營收規模穩健放大，支撐集團整體營收穩中向上，展現集團在多元產業鏈、全球市場製造韌性中的成長協同力。

根據市場調查機構Market Growth Report最新調查，2024年全球家用縫紉機市場規模已達13.93億美元，預期至2033年將以年複合成長率2.8%擴張。其中受惠於美國與歐洲居家手作風潮、個性化生活趨勢普及，家用縫紉機市場持續活絡。

另在電商通路蓬勃發展的帶動下，2022至2024年間，透過電子商務平台銷售的縫紉機年增幅高達35%，同期間更有逾80款具節能與混合動力特性的環保縫紉機相繼上市，凸顯綠色設計與永續機能成為消費主流。

因應市場趨勢，伸興持續深化歐美市場布局，透過模組化平台與智慧製造優勢，在高階家用與電腦化縫紉機市場推出具備USB連接、觸控操作與可編程花樣等功能的系列產品，擴大產品線深度與操作體驗優勢，鞏固全球中高階縫紉機市場的領導地位。

展望未來，伸興維持審慎看法，將持續朝「智慧製造x高階應用x全球韌性」三軸推進，深化縫紉機本業模組化平台技術，並加速中高階產品布局，同時攜手宇隆進軍前瞻製造領域

宇隆自有品牌TUF ONE行星減速機已成功導入智慧工廠、自動化設備，並拓展至人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等未來關鍵產業。隨著量產進程加快與國際接單拓展，預期將成為集團下一波成長引擎。