南電營收／6月31億元、年增13% 激勵股價漲停
IC載板大廠南電（8046）9日早盤強勢開高，隨買盤推升一路震盪走高，午後攻上漲停價139元，終場以漲停作收，上漲12.5元，漲幅達9.88%，成交金額高達35.81億元，委買掛單逾8,000張，買盤追價力道明顯。
南電日前公告6月合併營收達31.22億元，月減4.49%，年增13.74%，累計上半年營收180.4億元，年增18.52%。法人指出，第2季營收表現主要來自非AI、非800G應用端提前拉貨效應，加上BT載板與RPCB產品需求回溫，帶動產能利用率回升，整體出貨動能顯著提升。
然而，南電仍面臨營收與獲利表現出現落差的情況。根據法人預估，第2季毛利率將小幅下降，主因產業仍處復甦初期階段，產品價格壓力大於出貨量成長，加上高階產品占比仍低、成本結構尚未完全優化，使得毛利短期承壓。法人認為，若下半年產能持續放量，並透過產品組合升級改善成本結構，營運表現仍有望穩健回升。
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