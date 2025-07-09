快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

南電營收／6月31億元、年增13% 激勵股價漲停

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC載板大廠南電（8046）9日早盤強勢開高，隨買盤推升一路震盪走高，午後攻上漲停價139元，終場以漲停作收，上漲12.5元，漲幅達9.88%，成交金額高達35.81億元，委買掛單逾8,000張，買盤追價力道明顯。

南電日前公告6月合併營收達31.22億元，月減4.49%，年增13.74%，累計上半年營收180.4億元，年增18.52%。法人指出，第2季營收表現主要來自非AI、非800G應用端提前拉貨效應，加上BT載板與RPCB產品需求回溫，帶動產能利用率回升，整體出貨動能顯著提升。

然而，南電仍面臨營收與獲利表現出現落差的情況。根據法人預估，第2季毛利率將小幅下降，主因產業仍處復甦初期階段，產品價格壓力大於出貨量成長，加上高階產品占比仍低、成本結構尚未完全優化，使得毛利短期承壓。法人認為，若下半年產能持續放量，並透過產品組合升級改善成本結構，營運表現仍有望穩健回升。

漲停 營收

延伸閱讀

匯率衝擊6月表現！大陸市場支撐汽車零組件營運 麗清、廣華-KY受惠

聯亞6月營收年增8成強攻漲停 矽光子概念股齊揚

上緯投控處分子公司上緯新材 處分利益估46~62億元、股價跳空漲停鎖死

金控6月獲利 中信、華南倍增 中信純益111億元 勁揚4.2倍

相關新聞

金寶營收／6月111億元、年減16.5% AI產品邁量產、後市可期

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，營運表現有所提升，公司9日公布6月營收為111.95億元，月減16...

深化SI及工控布局…十銓6月營收22.34億元 月增逾八成

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）公告6月單月營收22.34億元，比5月成長 85.97%，累計1至6月營收達99....

文曄營收／不畏新台幣升值 第2季業績超越財測高標

通路商文曄（3036）於9日公布6月業績，雖然月減近二成，但第2季營收仍繳出超越預測區間高標的好成績。

宏碁營收／6月月增49.7% 多重事業引擎策略持續發酵

品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年6月營收，月增49.7%、年增1.8%，包含NB、DT、Chromebook及商用電...

台達電營收／6月422.08億元、月增2.8% 為歷史次高

台達電（2308）9日公布6月營收422.08億元，月增2.8%，為歷史次高，主要受惠AI伺服器電源及液冷系統出貨帶動。

華碩營收／6月685億元、創162個月來新高 AI、電競兩開花

華碩（2357）9日公布今年6月集團營收，受惠電競產品出貨大增，加上AI伺服器出貨亦逐步提升，帶動6月營收月增8.47%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。