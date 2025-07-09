矽統6月營收飆升引爆買盤 強鎖漲停至49.5元

IC設計廠矽統（2363）9日一開盤即因營收報喜吸引資金湧入，開盤僅三分鐘便直奔漲停，股價鎖在49.5元至收盤，漲幅達10%。漲停委買掛單超過1.5萬張，成交量達4,429張，顯示買盤追價力道強勁。

矽統8日公布6月合併營收達2.67億元，月增44.3%、年增高達1,402.9%，不僅創下近一年單月新高，也連續第15個月維持年增紀錄，成為激勵股價跳空上攻的主因。

矽統近年在大股東聯電（2303）支持下積極展開體質改革，去年完成現金減資35%，並併購聯暻半導體（山東）、整合紘康（6457），同時切入ASIC（特殊應用晶片）領域，強化產品布局與營運動能。雖然目前本業尚未完全轉盈，但虧損幅度已明顯收斂，營收動能呈穩健上升趨勢。