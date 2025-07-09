深化SI及工控布局…十銓6月營收22.34億元 月增逾八成

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）公告6月單月營收22.34億元，比5月成長 85.97%，累計1至6月營收達99.2億元；本月成長動能主要受惠於高階模組等產品穩定出貨，與工規嵌入式DDR4應用出貨暢旺需求強勁，拉貨表現亮眼，整體營運動能延續上揚態勢。

根據集邦最新數據，6 月記憶體現貨與合約價格持續上揚，DDR4漲幅顯著，主因原廠停產日程與工控等應用需求仍然存在；DDR5 則持續受惠於 AI伺服器與泛用型DDR5伺服器出貨需求增加，價格呈現溫和成長；面對報價持續走升，十銓科技提前啟動備貨與靈活調整採購配置，穩定產品結構，並以協助客戶因應價格變動與時程調整，成為客戶的強力後盾；展望下半年，DDR4價格仍具上行空間，十銓科技將持續優化產品組合與庫存策略，掌握市況機會，推動營運持續成長。

十銓科技在持續深化工控與高階應用市場佈局的同時，也積極掌握消費性應用趨勢，近期推出符合新世代掌機裝置需求的 TEAMGROUP APEX SD7.1 MicroSD Express 記憶卡，搶先卡位行動儲存商機；展現公司於行動儲存領域的市場敏銳度與靈活應變能力；未來，公司將持續以市場需求為導向，強化產品差異化佈局與彈性供應能力，穩健推進工控、高階與消費性應用市場的全球拓展策略以及品牌成長。