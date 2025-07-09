維田營收／6月年增5.27% 下半年展望審慎樂觀

工業電腦廠維田（6570）9日公告6月合併營收8,070萬元，年增5.27%，第2季合併營收2.52億元，今年1~6月累計營收4.59億元，年減1.91%。回顧上半年，首季受地緣政治及美國選後不確定性影響，客戶觀望致營運狀況較為平緩，後續第2季仍有美國關稅與新台幣匯率強升等因素，整體大環境依然極具挑戰。

維田指出，然在關稅緩衝期間，部分客戶急單或加速出貨，同時，專案訂單亦開始逐步回溫，挹注營運表現，第2季合併營收達2.52億元，較上季成長22.32%，亦較去年同期成長4.64%，次於2023年Q2為八季新高，營運可望逐季回升。展望下半年，預期訂單狀況將持續回溫，整體經濟應能逐漸在震盪環境中復甦，公司密切注意關稅發展情形及匯率變化，關稅對營運造成的影響應屬可控，匯率波動則密切觀察，並持續強化產品競爭力，視新台幣匯率走勢調整銷售價格與策略。

維田進一步指出，6月營收受大環境不確定性干擾，且新台幣匯率波動持續對營運造成挑戰，另有國際地緣衝突等眾多因素，合併營收8,070萬元呈現月減年增，預期近月出貨波動仍較大，然市況與訂單能見度已有回升趨勢，公司表示下半年有挑戰也有機會，整體而言審慎樂觀。

維田並表示，公司近年持續佈局東南亞市場智慧製造商機，八月份將偕同印度經銷商參加於孟買舉辦的「印度自動化工業展」，拓展東南亞新興市場，展出AIOT智慧製造，智慧交通解決方案，包含新世代防爆工業電腦，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境，以及全新設計的AITRON智慧製造人機介面、戶外應用充電樁HMI、海事船舶工業電腦等，此展公司亦與外貿協會合作，攜手於台灣精品館展出維田工業電腦，將MIT優質產品與服務推向東南亞市場。