宏碁營收／6月月增49.7% 多重事業引擎策略持續發酵
品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年6月營收，月增49.7%、年增1.8%，包含NB、DT、Chromebook及商用電腦產品線相較去年同期皆成長。
宏碁公布2025年6月單月合併營收286.85億元，月增49.7%、年增1.8%；上半年自結營收1,278.70億元、年增1.5%，其中Chromebook營收年增21.2%。
宏碁今年6月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增11.9%、桌上型電腦營收年增19.3%、Chromebook營收年增8.2%、商用電腦營收年增7.9%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占6月營收之26.8%、上半年營收之30.7%。
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