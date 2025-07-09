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宏碁營收／6月月增49.7% 多重事業引擎策略持續發酵

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。聯合報系資料照
宏碁。聯合報系資料照

品牌大廠宏碁（2353）9日公布今年6月營收，月增49.7%、年增1.8%，包含NB、DT、Chromebook及商用電腦產品線相較去年同期皆成長。

宏碁公布2025年6月單月合併營收286.85億元，月增49.7%、年增1.8%；上半年自結營收1,278.70億元、年增1.5%，其中Chromebook營收年增21.2%。

宏碁今年6月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增11.9%、桌上型電腦營收年增19.3%、Chromebook營收年增8.2%、商用電腦營收年增7.9%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占6月營收之26.8%、上半年營收之30.7%。

宏碁 營收

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