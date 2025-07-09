超越財測目標！文曄第2季營收2595億元 年增6.4%

電子元件通路商文曄今天公布第2季營收新台幣2595.03億元，季增4.8%，比去年同期成長6.4%，創單季營收歷史第3高，超越公司原先提出的財測區間2400億元至2550億元。

隨美國總統川普4月初宣布對等關稅，引發提前拉貨潮，文曄4月營收暴衝到1180.88億元，大幅度創歷史新高，惟文曄今天公布6月營收630.88億元，年減16.89%，也比5月下滑19.4%，創下近16個月新低。

文曄表示，以整個第2季來看，在新台幣兌美元大幅升值的環境下，營收「年季雙增」，且超越財測目標，表現優於預期。

文曄累計今年上半年營收達5069.27億元，年增率16.19%。文曄年初就喊出，今年營收有機會輕取兆元，成為繼鴻海、台積電、廣達、和碩、緯創之後，台灣第6家達到兆元營收規模的企業。

文曄今年每股配發現金股息6元，創歷史新高，高股息題材帶動下，股價表現強勢，從4月初盤中低點不到80元，6月27日盤中最高衝上154元，短短不到3個月波段漲幅高達9成，成為市場焦點。