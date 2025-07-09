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十銓營收／6月22億元、月增85.9% 下半年 DDR4價格仍具上行空間

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。
十銓總經理陳慶文。記者李孟珊／攝影。

記憶體模組十銓（4967）9日公告2025年6月營收為22.35億元，較5月成長85.97%，和去年同期相比年減20.05%；累計前六月營收達99.2億元，年減5.3%。公司表示，本月成長動能主要受惠於高階模組等產品穩定出貨，與工規嵌入式DDR4應用出貨暢旺需求強勁，拉貨表現亮眼，整體營運動能延續上揚態勢。

根據TrendForce最新數據，6月記憶體現貨與合約價格持續上揚，DDR4漲幅顯著，主因原廠停產日程與工控等應用需求仍然存在；DDR5則持續受惠於AI伺服器與泛用型DDR5伺服器出貨需求增加，價格呈現溫和成長。

面對報價持續走升，十銓提前啟動備貨與靈活調整採購配置，穩定產品結構，並以協助客戶因應價格變動與時程調整，成為客戶的強力後盾。

展望下半年，十銓看好DDR4價格仍具上行空間，公司將持續優化產品組合與庫存策略，掌握市況機會，推動營運持續成長。

十銓指出，公司在深化工控與高階應用市場布局的同時，也積極掌握消費性應用趨勢，近期推出符合新世代掌機裝置需求的TEAMGROUP APEX SD7.1 MicroSD Express記憶卡，搶先卡位行動儲存商機，展現公司於行動儲存領域的市場敏銳度與靈活應變能力。

未來，公司將以市場需求為導向，強化產品差異化布局與彈性供應能力，穩健推進工控、高階與消費性應用市場的全球拓展策略以及品牌成長。

十銓 記憶體模組

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