仁寶營收／6月605億元、月增5% 拚 AI、車用重返成長態勢

代工大廠仁寶（2324）9日公布，6月營收達605.2億元，月增5%、年減26.8%，前6個月合併營收達3,795.41億元、年減13.1%。仁寶近年持續邁向多角化經營，並朝伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊等五大業務領域持續衝刺，且這個趨勢在現任董事長陳瑞聰正式接棒以後，也變得更加明顯；而目前仁寶在陳瑞聰的帶領之下，持續提升兩大高毛利產品（AI伺服器、智慧醫療）的比重，毛利率也已重返5%的高點，正式擺脫「茅山道士（毛三到四）」的窘境。

事實上，陳瑞聰上任以來，外界可明顯的發現，仁寶已積極朝「AI伺服器」領域以及「智慧醫療」領域擴大布局，而他在接任大位時也向大眾坦言，團隊在AI伺服器的布局落後同業很多，但也宣布會加速前進，擴充伺服器團隊規模以及尋求併購機會，雖然目前營收占比為2％，營收規模在150億、200億之間，不過他也喊出要「後發先至」的堅定信念，並訂下3年伺服器營收達千億大關的目標。

而仁寶在經過一番努力之後，也終於如願以償與輝達（NVIDIA）展開合作，並在超級電腦展SC24中，被其正式列入合作夥伴的名單當中，可謂是有志者事竟成，而陳瑞聰也笑稱「仁寶在明年輝達GTC活動中，絕對不會被排除在外了」。展望後續發展，他說，仁寶將持續布局伺服器事業，自己看好今年整體伺服器業務將有20%成長，旗下AI伺服器將聚焦企業市場，並以打進CSP業者為重要目標。

仁寶近日也宣布，旗下位於波蘭Czeladź市興建的「汽車電子新廠第一期」已正式完工，初期將用以生產「車用電子控制單元（ECU）」，未來將再導入ADAS/ADS感測器，而主要的服務對象為歐洲車廠與一階供應商，並且該廠年產能可達到350萬台，廠內設有7條自動化產線，並且該廠已獲得ISO 9001：2015、IATF 16949認證，及BREEAM授予的「優秀」標準，該廠預計在2026年正式邁入量產，屆時將為集團帶來明顯挹注；團隊強調「這是仁寶全球汽車發展策略的重要一步」。