彩晶6月營收9.2億元、年增56.9% 凌巨7.4億元、年增10%

中小尺寸面板廠彩晶（6116）與凌巨（8105）9日均公告今年6月合併營收，都交出較上月衰退，但比去年同期成長的成績。彩晶彩晶9.27億元，月減13.2%，年增56.9%。凌巨7.47億元，月減2.1%，年增10%。

彩晶表示，6月營收較去年同期年增逾五成，是因為2024年同期因市場需求狀況與公司節能計畫調降產能，致基期較低。

彩晶今年第2季合併營收30.02億元，季增3.5%，年增37.9%。累計今年上半年合併營收59.01億元，年增25.2%。今天股價小跌0.02元，成交量1,665張，收7元。

凌巨第2季合併營收22.31億元，季增9%，年增17.1%。累計今年上半年合併營收42.79億元，年增9.7%。