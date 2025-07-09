彩晶6月營收9.2億元、年增56.9% 凌巨7.4億元、年增10%
中小尺寸面板廠彩晶（6116）與凌巨（8105）9日均公告今年6月合併營收，都交出較上月衰退，但比去年同期成長的成績。彩晶彩晶9.27億元，月減13.2%，年增56.9%。凌巨7.47億元，月減2.1%，年增10%。
彩晶表示，6月營收較去年同期年增逾五成，是因為2024年同期因市場需求狀況與公司節能計畫調降產能，致基期較低。
彩晶今年第2季合併營收30.02億元，季增3.5%，年增37.9%。累計今年上半年合併營收59.01億元，年增25.2%。今天股價小跌0.02元，成交量1,665張，收7元。
凌巨第2季合併營收22.31億元，季增9%，年增17.1%。累計今年上半年合併營收42.79億元，年增9.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言