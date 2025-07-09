群創營收／6月185億元、月減1.1% 上半年年增4.5%

群創（3481）9日公告今年6月合併營收185.11億元，月減1.1%，年減1.2%。第2季合併營收562.31億元，季增0.5%，年減1.1%。

群創累計今年上半年合併營收1,121.64億元，年增4.5%。今天股價小漲0.15元，成交量逾3.3萬張，收11.65元。

群創6月底董事會決議，通過子公司CarUX與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓（約合新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權。這是繼群創集團自2010年耗資約1,860億元併購奇美電與統寶的三合一，創下全球面板產業史上規模最大的併購案紀錄之後，15年來又一次大手筆併購案。

CarUX估計今年底有機會完成收購程序，以CarUX去年營收500億元，加計Pioneer的年營收規模（2024年營收為2,415億日圓，將近新台幣500億元），完成併購的CarUX年營收可望上看千億元。