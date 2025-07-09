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威剛6月營收飆升激勵股價 強攻97元、蓄勢挑戰百元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）9日股價勁揚，盤中最高達97.7元，漲幅達3.74%。主要受惠於日前公布的6月營收表現亮眼，單月合併營收達46.98億元，年增59.05%、月增12.69%，不僅改寫歷年同期新高，更為逾15年來單月最高紀錄，激勵市場買盤湧入。

法人指出，近期受原廠逐步停產DDR4影響，舊世代記憶體供給驟減，推升價格急漲，帶動模組廠業績全面升溫。威剛董事長陳立白表示，隨著DRAM與NAND Flash價格雙漲，公司將全力支援客戶備貨需求，有信心延續第2季的成長動能至下半年。

展望後市，法人看好在價格與需求雙重利多帶動下，威剛營運與股價表現可望同步向上，具挑戰百元整數大關的潛力。

威剛 記憶體模組

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