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聯發科股價勁揚近6.7%創近兩月新高 三題材齊發

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）9日股價強勢上攻，盤中一度觸及1,355元，漲幅高達6.69%，創下近兩個月新高。法人指出，市場看好聯發科與輝達（NVIDIA）聯手開發的AI超級晶片布局，加上聯發科正跨入2奈米製程，首款2奈米裝置將於9月完成流片，並同步積極跨足AI ASIC領域，題材與想像空間兼具，激勵買盤湧入。

聯發科今日以1,280元開出，早盤即強勢推升，盤中最高達1,355元，成交量突破萬張，成交金額已達144億元，顯示市場資金高度聚焦。

聯發科日前宣布與輝達合作開發的AI晶片「GB10」已進入量產，該晶片採用Grace Blackwell架構，整合20核Arm處理器與Blackwell GPU，搭載128GB LPDDR5X記憶體，目標應用於個人規模AI開發平台，首發搭載於DGX Spark系統，預計7月下旬上市。

法人指出，聯發科近年已不再僅專注於手機SoC市場，而是透過與輝達合作逐步切入AI運算與半客製化ASIC領域，顯示其積極布局高效能AI晶片市場。在雲端服務業者（CSP）紛紛投入自研ASIC的趨勢下，聯發科未來若進一步擴展AI產品線，將有望在邊緣運算與資料中心應用中扮演更關鍵角色。

法人分析，儘管整體市況仍受關稅政策等外部變數干擾，但在AI題材與技術進展支撐下，聯發科下半年營運動能備受期待，股價後市表現仍具觀察價值。

AI 晶片 聯發科

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