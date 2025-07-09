聯亞6月營收年增8成強攻漲停 矽光子概念股齊揚

矽光子概念股聯亞6月合併營收新台幣1.84億元，年增81.49%，上半年合併營收10.07億元，年增68.9%，今天盤中直奔漲停板348元；族群個股連動走揚，聯鈞盤中漲2.79%、波若威漲4.59%、上詮上揚2.5%。

聯鈞6月合併營收6.05億元、年增11.86%，上半年營收46.06億元、年增54.06%；波若威6月合併營收2.04億元、年增15.84%，上半年合併營收10.62億元、年增5.37%；上詮6月合併營收1.86億元、年增50.57%，上半年合併營收9.93億元，年增59.9%。

聯亞先前指出，今年首季矽光產品需求強勁，營收可望逐季成長；今年800G、400G光收發模組都會出貨，但800G產品有機會占一半以上。

波若威於法人說明會中表示，AI資料中心伺服器800G、1.6T（1600G）光纖套件產品，以高速光收發器平台為業務發展主軸，主力放量於分路平台（DR）及分波平台（FR），預計在今年下半年放量，主力市場在北美。

上詮開發台灣首創的微光學光纖陣列耦合技術，將光纖耦合技術導入晶片封裝，提升傳輸效率並降低功耗，獲得經濟部補助3600萬元，同時上詮開發高精度光纖耦合封裝平台，強化台灣矽光封裝能力。