外資點名列為首選！聯發科領軍台股上衝 盤中成交值擠下台積電奪冠

台股9日開低走高，盤中翻紅，在權王台積電（2330）休息下，領軍上攻的任務改由聯發科（2454）擔綱，股價開高走高，一度衝達1,355元，盤中爆出逾9,700張的成交量，成交值更擠下台積電， 奪下盤中個股成交值第一名。

台股早盤以22,253.17點開低，一度下滑至22,211.1點，盤中翻紅一度拉升至22,437.3點，權王台積電以1,070元開低，雖一度回到平盤1,080元，但終究還是再往下跌，盤中成交量逾8,300張。

台積電攻勢休息，領軍台股翻紅的要角改由聯發科擔綱，早盤以1,280元開高後走高，一度衝達1,355元，上漲85元，漲幅6.69%，盤中成交量超過9,700張，成交值超過台積電，奪下盤中個股成交值冠軍。

聯發科與輝達（NVIDIA）共同開發首款個人AI超級電腦的GB10超級晶片將開賣，在主要PC品牌大廠相關終端產品將陸續上市的帶動下，聯發科GB10超級晶片將進入大量出貨期，市場認為將成為聯發科下半年重要的AI相關業務，挹注非手機業務的表現。

外資也將聯發科列為首選標的，美系外資報告表示，AI將持續發展，GPU主導運算市場，ASIC則持續成長，看好台積電、聯發科將是台廠雙核心，點名為半導體領域的首選個股。

日系外資認為，AI發展已正式邁入第二階段，ASIC將躍居市場重心，點名推薦的20檔「AI概念股」中，台廠包括台積電、聯發科等11檔入列，給予「買進」評等的有10檔， 聯發科是唯一獲得「優於大盤」評等的個股。