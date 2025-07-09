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聯電小金雞營收年飆14倍創高！矽統強鎖漲停、力拚轉盈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

聯電（2303）旗下矽統（2363）6月營收表現亮眼，單月達2.66億元，不僅改寫歷史新高，亦較上月成長44.26%，年增更高達1,402.91%；累計2025年上半年營收達11.06億元，年增幅度達1,209.70%，動能強勁。9日早盤矽統股價迅速反應業績利多，開盤不到3分鐘即攻上漲停，鎖住49.5元，買盤湧現、逾7,000張排隊等候進場，強勢突破5日、10日、月線及季線等技術關卡。

法人指出，矽統過去每月營收僅數千萬元，近兩年透過積極併購擴大營運規模，自2024年9月起正式併入聯暻業績，2025年1月再納入紘康貢獻，兩大新引擎大幅推升整體營收動能。隨著第3季電子產業旺季來臨，加上營收規模升級，矽統有機會擺脫虧損、朝轉盈邁進。

另一方面，母公司聯電在先進封裝領域亦獲得重大突破，傳成功取得高通大單，自行研發高階中介層（Interposer）也已通過高通驗證，即將進入量產階段。法人樂觀看待聯電藉由差異化技術與跨國合作，強化AI與高速運算等應用布局，未來可望降低來自紅色供應鏈於成熟製程的價格競爭壓力。

聯電強調，先進封裝是公司發展重點策略之一，並將攜手智原（3035）、矽統等轉投資事業，以及華邦（2344）等記憶體夥伴，共同打造完整先進封裝生態系。

然而，儘管基本面轉佳，矽統近期籌碼面呈現整理態勢。據統計，近三日外資累計賣超矽統2,168張，7月以來累計賣超1,575張，三大法人合計賣超1,522張，顯示市場在高檔震盪之際仍保有觀望氣氛。

整體而言，矽統憑藉併購擴張及母公司聯電的技術支援，營運後勢表現值得持續關注。

矽統 聯電

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