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中興電第2季營收創高 法人估台電和晶圓廠拉貨可期

中央社／ 台北9日電

重電大廠中興電工今天上午公布6月自結合併營收新台幣26.16億元，月增13.32%，較2024年同期成長20.98%，創歷史單月次高，第2季自結營收71.04億元，首次單季營收突破70億元，創史上單季新高。

中興電2020年12月營收有增加都更房地銷售因素，單月營收衝至31.96億元。

今年上半年中興電自結營收135.52億元，較去年同期122.72億元成長10.43%，也創同期新高。

中興電先前表示，重電事業和綠能事業單位業績同步成長，第2季至第3季逐步出清存貨，有助營收表現。

法人分析，台電強韌電網計畫持續釋出161kV以及345kV等高壓氣體絕緣變電站（GIS）設備需求，中興電第4季起可明顯受惠；此外，晶圓代工廠擴廠也帶動高壓GIS設備拉貨，國外大廠產能吃緊，台灣重電廠有機會受惠訂單外溢效應，中興電可望吃補。

中興電預期今年集團整體業績成長目標兩位數百分比，下半年業績可逐季成長。

展望今年訂單規模，中興電指出，電力事業不含風電的在手訂單規模約373億元，今年度拿案目標規模200億元，鎖定台電、一般民間電力事業、儲能工程及氫能應用等。

營收

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