鈊象帶勁 押寶長天期
美國對等關稅政策仍存在不確定性，市場觀望氣氛濃厚，台股連日呈現拉回。發行券商指出，遊戲族群較不受關稅影響，投資人可以留意鈊象（3293）的相關權證布局機會。
遊戲股王鈊象6月營收18.48億元，月減2.5%、年增18.%，營收持續站穩18億元以上，創同期最佳成績；第2季營收約55.96億元，季增4.4%，年增22.9%，創同期新高；上半年營收109.55億元，年增25.1%，也創同期新高。
法人指出，截至5月，鈊象營收授權遊戲業務占比已提升至70%，顯示成長動能充沛，5月宣布取得英國線上博弈執照，有利於2025年下半至2026年起帶動歐洲成為新的成長動能。鈊象第1季毛利率達97.7%達歷史新高，看好遊戲授權持續提升優化獲利能力。
展望2025年，法人預期鈊象的商用遊戲機業務小幅年成長，App則持平，海外授權維持高成長性。儘管2025年第2季營收將受到新台幣急升影響，且業外產生匯損，然屬於短期一次性影響，看好鈊象在歐美博弈市場的低市占率持續向上拓展，強勁成長動能延續，授權遊戲業務的營收占比逐月創下新高紀錄。
法人說明，鈊象業務內容不受全球關稅議題影響，高毛利率產業且近年在營業費用率上管理穩健，每年獲利穩定並持續成長。惟須注意公司主營的線上博弈業務易受到各國政府法規的影響，導入新市場需要較長的認證期，此外，目前主要營運範圍皆為海外市場，若新台幣持續升值，將使公司業外匯兌收益虧損，使獲利表現受到影響。
權證發行商建議，看好鈊象投資機會可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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