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鴻海、台積電 認購點燈

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
鴻海。路透
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美國總統川普的對等關稅造成近期台股投資人呈現觀望，市場波動也難免，除新台幣匯率有利內銷型企業、暑假到來的遊戲產業較不受關稅影響之外，在美國有生產工廠且獲利較能抵銷部分關稅侵蝕的科技業，獲得市場關注，可擇機挑選相關權證短線操作。

近來關稅議題及新台幣升值成為干擾市場的二大關鍵變數。特別是關稅稅率的不確定性，更壓抑買盤裹足不前。市場專家建議，投資人可布局在美國設有生產基地的個股，如鴻海（2317）、台積電（2330）等，對關稅的衝擊較具抵抗力。

美國拋出對等關稅議題後，深深震撼全球金融市場，台股也深受波及。儘管近來已有部分國家與美國達成協議，甚至昨（8）日凌晨川普也一口氣公布14個國家的關稅稅率，不過台灣稅率仍未出爐，不確定性衝擊台股連三跌。

法人指出，雖然台灣的關稅稅率尚未出爐，市場屏息以待，不過與其受不確定性干擾，還不如投資在美國具有生產基地的指標大廠，相關廠商例如鴻海、台積電等，預期將對關稅的衝擊較具抵抗力。

鴻海集團已在美國德州、威州等地投資，今年首季，為因應川普政府「美國製造」政策，並滿足蘋果等客戶伺服器在地製造等需求，擴大搶食AI商機，因此斥資1.42億美元（近新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房。

台積電在美國的生產基地，主要以亞利桑那廠為主，該廠首座晶圓廠在2024年第4季採用4奈米製程技術進入量產， 良率與台灣的晶圓廠相當；第二座和第三座晶圓廠也正按計畫進行中，採更先進的3奈米以下技術。

權證發行商建議，看好鴻海、台積電等在美國設有生產基地，較具對等關稅抵抗力，且後市營運表現看好的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

台積電 美國 關稅

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