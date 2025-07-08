全民權證／富世達 挑逾150天
富世達（6805）今年第2季手機營收將季增，動能來自華為的新機軸承拉貨，而伺服器營收可能下滑，主因ODM的GB200機櫃組裝進度低於預期，使富世達快接頭模組營收減少，預估單季營收季增3%，產能利用率提高將使毛利率季增至23.2%。
展望後續，富世達將持續受惠於GB200放量，且過往伺服器滑軌主要用在通用型伺服器為主，目前已送樣測試AI及ASIC伺服器滑軌，預計今年第3季開始明顯貢獻營收，法人預估第3季營收可望季增20%。此外，除AWS以外的水冷ASIC訂單已經進入測試階段，有機會取得訂單，帶動伺服器業務營收持續轉佳。
權證發行商建議，看好富世達後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言