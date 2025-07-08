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全民權證／金像電 二檔耀眼

經濟日報／ 記者魏興中整理

利基型印刷電路板大廠金像電（2368），昨（8）日由於受惠AI市場的發展方向今年正式轉向ASIC，加上相關利多發酵下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價逆勢衝高，終場大漲5.8%、收315.5元，攀上歷史新高，表現相當強勢。

法人指出，金像電目前在主要CSP ASIC AI伺服器PCB的市占率約25~30%，高於一般型伺服器的25%。隨產品組合轉佳，加上台灣廠產能去瓶頸、及泰國廠產能大躍進，法人因此上調今、明二年獲利各1.7%、6.2%，激勵股價勢盛。

權證發行商建議，看好金像電後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 金像電

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