全民權證／定穎 選價內外10%
定穎投控（3715）拓展伺服器市場，且將伺服器打造為除車用以外的第二成長引擎，通用伺服器、AI伺服器、GPU、低軌道衛星、網通產品目標占比達50~70%、汽車降低至20%。目前多項新品驗證中，包含GPU、Switch、AI伺服器等多項產品。
法人說明，目前公司產能配置於中國大陸85%、泰國15%。預計下半年稼動率會再往上提升，泰國廠用來生產汽車板、消費電子，高階網通板及伺服器目前送樣中。因定穎為第一家在東南亞生產高階PCB的廠商，客戶驗證時間較過去產品長，估第3季後驗證進度較為明確，預計於第4季正式出貨GPU產品。
看好定穎投控後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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