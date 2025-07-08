欣興營收／6月優於去年同期、AI 應用挹注 法說會將移師台北

載板龍頭欣興（3037）8日公布6月營收，達109.29億元，較5月成長2.9%，較去年同期成長23.2%，受惠於高階AI應用挹注帶動載板與HDI稼動率，另外欣興預計7月下旬舉辦法說會說明營運展望並將首度移師台北舉辦，預料將成為市場焦點。

欣興累計前6月營收為625.56億元，年增15.2%。

川普政府近期提出東南亞泰國的高關稅引發關注，不過，欣興也說，泰國廠按照既定下半年試產，相關布局配合客戶端要求之下計畫沒有明顯變化。

展望近況，欣興也重申，整體看不管是載板HDI業績下半年都會比上半年較好，若無匯率干擾因素可能會更好，實際最新展望將待7月法說會上進一步更新。

對於關稅的潛在影響，欣興也提到，目前看訂單沒有受到影響且公司積極布局高階市場，可望降低相關潛在干擾。欣興直接出口美國營收占比僅2-3%。

匯率方面則有較大影響，目前台積電（2330）、世界（5347）、家登（3680）等大廠已陸續提及匯率對於毛利率乃至獲利的干擾。欣興今日也坦言，新台幣第2季短線急升當時美元在手仍有正部位，難免會有匯損，實際數據待財報結算公布。