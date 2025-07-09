IC設計廠 營收不同調

加權指數昨（8）日跌66點，以22,362點作收。值得注意的是，成交量僅2,827億元，顯示市場在等待關鍵變數明朗前，多空雙方皆趨於觀望，這也預示一股新動能正在醞釀。展望未來，兩大關鍵因素「美國關稅最終塵埃落定」與「AI的持續深化」，將成為引領台股挑戰新高的雙引擎。

2025-07-09 00:37