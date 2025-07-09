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國產6月合併營收年增5% 衝 AI 基建

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國產（2504）昨（8）日公布6月合併營收18.34億元，年增5.78%，其中與混凝土相關的國內本業，6月營收更達到16.1億元，年增10.6%，創下同期新高；國產集團累計今年上半年合併營收112.42億元，年增5.54%。

國產表示，AI續旺，不僅美股近期突破歷史高點，也掀起全台AI供應鏈科技廠辦的大建設需求，國產建材集團無畏接連兩個月傳統梅雨淡季干擾出貨，6月營收表現依然維持高檔格局。

國產表示，政府也推出AI新十大建設，發展潛力穩健看好，該趨勢也雨露均沾營建產業；以大新竹為例，相關科技大廠預計今年在竹科寶山進行相關先進設備裝設試產線，P3、P4廠已發包展開建廠工程，規劃相關先進製程廠辦。

國產新竹廠擁有科技行控與大量澆築高供應力，並以高端混凝土研發優勢，供應台積電竹科寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區的緯創資通、智邦等科技大廠快速建廠，不僅穩固護國群山的建設腳步，更撐起「新竹帝寶」等在地指標建案。

在需求強勁帶動下，國產所屬大新竹數廠皆位於桃竹苗的樞紐位置，擁有協同作業能力，以及混凝土大量澆築高供應力，加上高端混凝土研發優勢，同時擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，這些優勢獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技業建廠青睞，即使遇到梅雨季，營運依然維持高檔。

營收

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