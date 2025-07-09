神基6月營收月增2% 攸泰增113%

強固電腦廠不畏匯率波動影響，神基（3005）、攸泰科技今年6月營收分別月增2.99%、113.63%，兩家廠商皆月比、年比雙成長，攸泰在海事需求大增下，單月營收寫下19個月新高，神基第2季業績逼近百億元大關、季增2.69%，為單季營收歷史次高。

神基昨（8）日公布今年6月營收33.08億元、年增20.13%。第2季營收98.09億元，年增13.35%；累計上半年營收193.61億元、年增11.53%。

展望後市，神基董事長黃明漢先前指出，即使有新台幣升值情況，對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長，全年維持逐季增長態勢。預計上下半年營收比重為46~48%：52~54%。

攸泰今年6月營收2.53億元、年增20.32%，為19個月單月高點。第2季營收5.36億元，季減12.27%、年減6.46%；累計上半年營收11.47億元、年增5.32%。

攸泰表示，本月受惠於海事需求持續提升，該領域仍為營收成長主要動能，單月營收較上月大幅成長68%，雖較去年同期略微下滑5%，但上半年累計營收仍較去年同期成長41%。