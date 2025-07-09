快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

神基6月營收月增2% 攸泰增113%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固電腦廠不畏匯率波動影響，神基（3005）、攸泰科技今年6月營收分別月增2.99%、113.63%，兩家廠商皆月比、年比雙成長，攸泰在海事需求大增下，單月營收寫下19個月新高，神基第2季業績逼近百億元大關、季增2.69%，為單季營收歷史次高。

神基昨（8）日公布今年6月營收33.08億元、年增20.13%。第2季營收98.09億元，年增13.35%；累計上半年營收193.61億元、年增11.53%。

展望後市，神基董事長黃明漢先前指出，即使有新台幣升值情況，對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長，全年維持逐季增長態勢。預計上下半年營收比重為46~48%：52~54%。

攸泰今年6月營收2.53億元、年增20.32%，為19個月單月高點。第2季營收5.36億元，季減12.27%、年減6.46%；累計上半年營收11.47億元、年增5.32%。

攸泰表示，本月受惠於海事需求持續提升，該領域仍為營收成長主要動能，單月營收較上月大幅成長68%，雖較去年同期略微下滑5%，但上半年累計營收仍較去年同期成長41%。

營收 神基

延伸閱讀

攸泰科技營收／6月2.53億元、月增113% 19個月以來新高

澎湖海事與弘光科大合辦餐會 150獨居長者有口福

影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

美攻擊伊朗恐引發反擊…專家示警中東海域商船 青年運動：「遲早」會回應美國

相關新聞

神達第2季營收季增12% 雙引擎熱轉

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，帶動今年第2季營收季增12.5%、年增103.11%，...

鈊象6月每股稅前賺3.71元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告6月自結稅前淨利10.46億元，每股稅前盈餘3.71元；累計鈊象今年上半年每股稅前...

面板雙虎 維持中立評等

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，電視面板出貨量趨緩及面板價格下滑，短期內相關公司股價缺乏明顯上漲催化因素。台廠方面，...

M31 6月營收 18個月高點

矽智財（IP）廠商M31（6643）昨（8）日公布6月營收，站上近18個月高點。同時，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠...

高力6月營收年增44%

高力（8996）昨（8）日公布6月營收5.2億元，年增44.6%，創歷史新高，累計前六個月營收25億元，年增39.1%。

神基6月營收月增2% 攸泰增113%

強固電腦廠不畏匯率波動影響，神基（3005）、攸泰科技今年6月營收分別月增2.99%、113.63%，兩家廠商皆月比、年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。