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面板雙虎 維持中立評等

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，電視面板出貨量趨緩及面板價格下滑，短期內相關公司股價缺乏明顯上漲催化因素。台廠方面，對面板雙虎群創（3481）、友達維持「中立」評等。

大摩指出， 7月電視面板價格預計下跌2%，主流尺寸32、43、55、65與75吋面板價格預計月減幅度分別為3%、2%、1%、1%及1%，符合預期，即未來幾個月電視面板價格仍將以每月1%至2%幅度持續下滑。

大摩表示，面板報價下跌原因在於，先前提前拉貨動能減弱及中國大陸以舊換新政策效應淡化，第2、3季面板出貨量成長可能低於季節性水準。

展望未來，預期電視面板價格疲弱趨勢將延續至第3季。以季度平均來看，預估第3季電視面板價格將季減約3%。

針對群創、友達，大摩指出，兩者均採取降低對標準面板營收依賴的多元化策略。其中包含積極布局車用顯示器。並且升級成與汽車OEM直接合作的Tier 1供應商，這樣的商業模式轉變，能幫面板廠在供應鏈中價值貢獻與營收機會，目前友達與群創在2024年分別有超過20%的營收來自車用業務。

大摩 電視面板

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