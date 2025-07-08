國巨營收／第2季327.7億元 創單季新高

被動元件大廠國巨（2327）於8日公告6月業績，月增高個位數百分比，連四個月維持百億元以上營收水準，並帶動第2季業績創單季新高。

國巨6月合併營收為110.56億元，月增8.2％、年增10.5％，若以美元計算，單月業績的年增幅近二成。

同時，國巨第2季合併營收為327.71億元，季增5.3％，年增4.3％，創單季歷史新高紀錄。累計上半年合併營收為638.75億元，年增6.5％。

國巨指出，6月合併營收呈現月增，主要是客戶拉貨動能優於預期，以及工作天數較多等因素所致。

展望未來，盡管地緣政治上的重大不確定性依然存在，國巨認為，客戶庫存已逐漸達到健康水準，惟該公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨近期主要訂單動能之一，是來自AI應用的需求強勁。國巨之前透露，訂單出貨比（B／B值）比先前在法說會中的預期還要強，部分產品線的B／B值甚至高達1.2至1.3以上。