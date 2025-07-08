虎山6月合併營收年增15% 精確6月營收年增58%

匯率與美國關稅問題對汽車零組件廠輸美造成影響，6月營收優劣情況不一，其中，虎山（7736）6月合併營收1.57億元，繼續改寫單月營收歷史新高紀錄，年增15.5%；前六月營收約8.5億元，年增39.2%。

東陽6月合併營收17.53億元，則年減9.3%；前六月自結累計合併營收131.85億元，年增6.7%，續創同期新高紀錄。

精確6月營收5.66億元，較去年同期成長58.8%，創下歷年同期新高，上半年營收37.33億元，年增127.4%，第2季在新台幣大幅升值逾10%狀況下仍能創下單季新高，顯示精確營運的穩定性。展望下半年產業將進入傳統旺季，再加上比亞迪、小鵬及廣汽等車廠新訂單將量產，因此今年營收成長可期。

虎山6月營收創下單月營收歷史新高，主要的營收來源包括車門把手產品之營收約6,200萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約3,000萬元，其他各項產品營收約為6,500萬元，充分展現公司多元產品布局的成效。精確前六月營收年增近四成，主要是聚焦北美AM市場以及主力產品持續強化競爭力所帶來的成果。

龍頭大廠東陽指出，面對國際關稅、匯率等政策不確定因素的挑戰，又逢AM市場傳統淡季效應，東陽仍持續專注做強本業競爭力，穩健推動全球產能布局。東陽以美國德州廠作為北美市場關鍵據點，持續進行擴廠與升級產線，強化北美在地化快速補貨供應系統，拉近與客戶距離，穩固AM市場領導地位。

此次台南科工廠與七股廠持續興建中，為未來三到五年AM市場的成長做好準備。

精確公司表示，投入電動車電池盒業務，2021-2023年期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質、研發技術提升，2024年Q4起公司陸續獲得比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單，近期精確塞爾維亞廠接獲英國電動車新勢力 Forseven 10年3.7億人民幣新訂單，上述接單充分地保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。