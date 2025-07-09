神達第2季營收季增12% 雙引擎熱轉
神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，帶動今年第2季營收季增12.5%、年增103.11%，續創新高。展望後市，神達維持下半年審慎樂觀看法，旗下負責伺服器業務的神雲科技及車用電子暨邊緣AI廠神達數位為成長「雙引擎」，有望帶動神達今年整體營收改寫新猷。
神達昨（8）日公布6月營收86.68億元，月減5.11%、年增95.95%，中止單月營收續創新高；主因台幣強勢升值，及產品組合變化影響所致。不過，神達今年第2季營收266.24億元；累計上半年營收502.89億元、年增1.2倍，亦為新高。
神達表示，6月營收相較去年同期大幅增長，主因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也重返成長。展望後市，神達維持下半年審慎樂觀看法，法人預估，神達兩間子公司今年業績將雙位數成長，帶動神達整體營收創新高。
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