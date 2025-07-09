融程電6月營收創新高

工業電腦（IPC）廠6月營收陸續出爐。融程電（3416）單月營收3.34億元，月增37.1%，年增55.7%，創單月歷史新高紀錄。飛捷6月營收4.83億元，是三年來單月新高。展望後市，融程電預期國防軍工業務營收實現倍增，維持全年營收、獲利雙創新高。

融程電第2季營收8.27億元，季增3.25%、年增11.76%，為單季歷史次高、同期新高紀錄；累計上半年營收16.28億元、年增13.02%，續創新高紀錄。

融程電指出，聚焦邊緣AI＋機器人 GCS平台產業趨勢，全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場的競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦整體解決方案的技術和應用產品，為未來的成長奠定堅實基礎。

展望後市，融程電強化在美布局，加快歐洲布局和整合，預期整合EDGE AI晶片算力的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器與強固型筆電業務，將持續聚焦九大快速成長產業。

飛捷6月營收4.83億元，月增11.23%、年增36.29%。第2季營收13.61億元，與上季持平、年增12.85%；累計上半年營收27.22億元、年增22.64%。