證交所、企業工會續簽團協
臺灣證券交易所與臺灣證券交易所企業工會昨（8）日舉行第三次勞資團體協約簽約典禮，顯示身為上市公司大家長的證交所相當重視ESG永續治理，以身作則展現重視員工的態度。
證交所董事長林修銘表示，團體協約是依我國法令規定，由工會與雇主協商員工勞動條件與福利，並簽訂協約以穩定勞動關係，促進勞資和諧，並保障勞資雙方權益。
證交所自2015年起即與企業工會簽訂勞資團體協約，先前已完成兩次團體協約之簽訂。這次團體協約自啟動協商起，期間僅召開三次正式會議即順利達成共識，展現勞資雙方高度的誠意與溝通效率；協議內容進一步強化員工權益保障，亦體現公司持續深化勞資合作、共同建構和諧職場的承諾。
證交所重視員工價值，視穩定的勞資關係為企業永續經營的基石。此次協約成功簽署，不僅有助提升企業內部運作穩定性，也有利建立以信賴為基礎的企業文化，更會成為台灣資本市場大步向前的動力，不分勞資、全體一心，共同推動市場永續發展。
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