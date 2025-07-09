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證交所、企業工會續簽團協

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所與企業工會第三屆團體協約簽約典禮由證交所企業工會前理事長吳家傳(左起)、全金聯秘書長韓仕賢、證交所企業工會理事長莊詠玲、台北市政府勞動局副局長梁蒼淇、勞動部勞動關係司科長劉政彥、證交所董事長林修銘與總經理李愛玲出席。 證交所/提供
證交所與企業工會第三屆團體協約簽約典禮由證交所企業工會前理事長吳家傳(左起)、全金聯秘書長韓仕賢、證交所企業工會理事長莊詠玲、台北市政府勞動局副局長梁蒼淇、勞動部勞動關係司科長劉政彥、證交所董事長林修銘與總經理李愛玲出席。 證交所/提供

臺灣證券交易所與臺灣證券交易所企業工會昨（8）日舉行第三次勞資團體協約簽約典禮，顯示身為上市公司大家長的證交所相當重視ESG永續治理，以身作則展現重視員工的態度。

證交所董事長林修銘表示，團體協約是依我國法令規定，由工會與雇主協商員工勞動條件與福利，並簽訂協約以穩定勞動關係，促進勞資和諧，並保障勞資雙方權益。

證交所自2015年起即與企業工會簽訂勞資團體協約，先前已完成兩次團體協約之簽訂。這次團體協約自啟動協商起，期間僅召開三次正式會議即順利達成共識，展現勞資雙方高度的誠意與溝通效率；協議內容進一步強化員工權益保障，亦體現公司持續深化勞資合作、共同建構和諧職場的承諾。

證交所重視員工價值，視穩定的勞資關係為企業永續經營的基石。此次協約成功簽署，不僅有助提升企業內部運作穩定性，也有利建立以信賴為基礎的企業文化，更會成為台灣資本市場大步向前的動力，不分勞資、全體一心，共同推動市場永續發展。

上市公司 董事長 證交所

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