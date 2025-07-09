京元電6月合併營收月增1.8% 可成增0.9%

IC測試大廠京元電（2449）昨（8）日公布6月合併營收28.15億元，攀上15個月來高點，月增1.8%，年增25.3%；上半年合併營收156.77億元，年增25.21%。

京元電董事長李金恭曾指出，京元電出售中國大陸子公司後，長期在台灣發展高階產品，也將在台灣以外地區建立生產基地。同時持續拓展海外無晶圓廠（Fabless）設計公司業務，並增加整合元件製造廠（IDM）委外測試訂單。

金屬機殼廠可成（2474）昨（8）日公告6月合併營收17.91億元，攀上今年以來高點，月增0.9%，年增14.3%。可成指出，公司正密切注意美國加徵關稅對客戶與產業動態的影響，全年整體出貨展望維持審慎保守。

可成第2季合併營收50.84億元，季增16.9%，年增8.8%；上半年營收94.35億元，年增13.2%。

可成指出，因應美國施行對等關稅，OEM廠陸續將美規機種移轉至海外生產，並同步進行新機種量產驗證；作業進展大致順利，可望降低對供應鏈衝擊。

可成強調，密切關注關稅談判後續發展、匯率波動，以及個別客戶與產品出貨節奏與市場反應，全年整體出貨展望維持審慎保守。