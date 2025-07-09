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碩天6月營收月增9.8% 群聯6月合併營收月增9%

經濟日報／ 記者劉芳妙李孟珊／台北報導

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）昨（8）日公告6月營收9.81億元，月增9.8%，年減1%。外界預期，隨漲價衝擊鈍化，7月營收有望持續向上。

碩天昨天不回應預測數字，不過，6月以美元計價的營收較去年同期成長。因應關稅調漲，碩天5月起全面調漲美國產品售價，致客戶買氣縮手，5月營收下滑至8.93億元，6月業績則略見回溫，預計漲價效益反映於本季，有望抵銷部分關稅增加的成本。

碩天第2季營收28.89億元，季增0.7%，年減11.4%；上半年營收57.58億元，年減1.2%。碩天預計7月16日除息，每股配發現金股利15元。

快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）昨（8）日公布6月合併營收61.98億元，月增9%，年增16%；第2季合併營收178.9億元，創單季新高，年增13%；上半年合併營收317.29億元，年減約2%。

群聯執行長潘健成表示，全球匯率急速波動，群聯與全球客戶交易多以美元計價，當新台幣快速升值時，將使美元營收換算為新台幣時出現折價效果，造成新台幣營收成長幅度受壓抑。

他說，以第1季平均匯率回推，群聯第2季實質營收成長將更明顯。

新台幣 營收 群聯

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