玉晶光6月營收月增33% 同期新高

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（8）日公布6月營收16.6億元，為同期新高，月增33%，年增6.97%。公司看好7月起進入傳統旺季，預期本季營收較第2季成長。

玉晶光上月營收衝高，外界研判主要受惠蘋果iPhone 17系列新機拉貨效應。玉晶光第2季合併營收47.69億元，季減10.4%，年減4.4%，仍為同期次高；上半年營收100.9億元，年減1.31%。

玉晶光為蘋概指標股，與大立光並列為iPhone鏡頭供應商。玉晶光董事長陳天慶看好本季營運，預期隨著時序進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，預期營運有望回溫，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。

玉晶光昨天股價收410元，下滑5元，外資連兩日賣超，自營商連兩日買超。玉晶光預計7月16日除息，每股配發現金股利18元。