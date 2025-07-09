英業達6月合併營收月增3.3% 拉貨強勁
代工大廠英業達（2356）昨（8）日公告6月合併營收632.74億元，為歷年最旺6月，月增3.38%，年增24.24%。
英業達第2季合併營收1,865.77億元，為單季次高，僅次於去年第4季的1,978億元，季增18.8%，年增20.95%；上半年合併營收3,436.12億元，年增20.71%。
英業達表示，雖然受到關稅影響，客戶提前拉貨動能強勁，預期下半年筆電出貨量仍可望持平上半年水準。
AI伺服器方面，英業達指出，上半年出貨以機櫃（L10）形式較多，單價較高，但下半年出貨將以主機板（L6）為大宗，受惠產品組合帶動，有助毛利率向上，從出貨量來看，下半年會比上半年成長，全年AI伺服器出貨將有雙位數成長。
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