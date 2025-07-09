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技嘉6月合併營收大減45%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照

品牌大廠技嘉（2376）昨（8）日公布6月合併營收254.48億元，月減45.54%，但仍比去年同期成長10.97%。技嘉先前釋出AI伺服器等業務出貨旺，「今年不會讓股東失望」的正向展望，6月營收卻比5月逼近腰斬，引發關注。

技嘉累計第2季合併營收1,022.74億元，創單季新高，季增55.43%，年增85.4%；上半年合併營收1,680.14億元，為同期最佳，年增30.16%。技嘉昨天股價漲1.5元、收274元。

技嘉5月合併營收衝上467.28億元，創下新高，市場原對6月業績充滿期待，惟6月實績卻較5月新高將近腰斬。

展望後市，技嘉董事長葉培城之前表示，上半年營運表現優於預期，對下半年仍持審慎樂觀的看法，全球景氣面臨挑戰，但AI伺服器、主機板與顯示卡等是高單價、高附加價值的產品，仍將挹注成長動能。

另一方面，技嘉美國新廠AI伺服器組裝生產線將在下半年導入，有望進一步強化區域供應鏈韌性，降低貿易戰的衝擊，還可以搶占雲端服務供應商（CSP）與企業客戶訂單。美國市場觀望情緒雖存在，但只要關稅未出現重大變數，下半年應可穩步推進。

技嘉集團持續開拓海外AI伺服器業務。日本軟體服務商Datasection昨天宣布，與技嘉旗下技鋼簽署價值約2.72億美元（約新台幣79.19億元）的採購合約，技鋼將提供625台搭載輝達B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，協助Datasection在大阪打造亞洲最大規模的資料中心。

技嘉規劃，上述訂單將在7月起陸續交貨，未來不排除進一步擴大合作。

Datasection表示，該批伺服器將支援其自主開發的大型GPU運算平台「TAIZA」，該平台已於今年3月正式上線，屬於針對AI工作負載最佳化的大型叢集管理系統。此次下單，主要是應一全球頂級雲端服務商提出的需求。

Datasection指出，該集團目前正在亞洲與歐洲，推進多個旨在建立AI數據中心的專案，利用配備輝達GPU的超級集群。

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